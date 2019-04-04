بالصور.. تعرف على أشهر مذيعات برامج الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

التعامل مع الأطفال أمر في غاية الصعوبة، والدخول لقلوبهم يحتاج ذكاء كبيرًا، خاصة إذا كان التعامل معهم عبر شاشة التليفزيون أو الراديو.

وتألق عدد من المذيعات اللاتي اشتهرن بتقديم برامج الأطفال، حتى أن بعضهن أُطلق عليهن لقب "ماما"، ومن أبرزهن:

أبلة فضيلة

في 4 أبريل 1929، ولدت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، التي تعتبر من أشهر المذيعات اللاتي قدمن برامج للأطفال عبر الإذاعة المصرية، فصوتها الحنون كان بمثابة كلمة سر لعبور قلوب الأطفال، حتى إن برنامجها "غنوة وحدوتة" التف حوله الكبير قبل الصغير، بقصص تحمل كل واحدة منها حكمة ومعنى، وعُرف البرنامج أيضا باسم "حواديت أبلة فضيلة"، وبدأت في تقديم برامج الأطفال في أواخر الستينيات.

نجوى إبراهيم

تعتبر نجوى إبراهيم من أشهر وأنجح المذيعات اللاتي تعاملن مع الأطفال عبر شاشة التليفزيون المصري، بل إن اسم ماما نجوى وبقلظ، أصبح محفورًا في ذاكرة جيل الثمانينيات والتسعينيات، وقدمت نجوى إبراهيم شخصية بقلظ ضمن برنامج "صباح الخير".

Advertisements

الفنانة الكبيرة قدمت عددًا من البرامج للأطفال، وبملامحها الطفولية، وصوتها الحنون، استطاعت أن تحصل وبجدارة على لقب "ماما".

سميحة عبدالرحمن

هي أول من حصلت على لقب "ماما"، الإذاعية الشهيرة سميحة عبدالرحمن قدمت عددًا من برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وبسبب نجاحها الكبير في هذه النوعية من البرامج كان زملاؤها ينادونها "ماما سميحة".

ماما سامية

المذيعة الكبيرة سامية شرابي تعتبر إحدى أهم المذيعات اللاتي قدمن برامج الأطفال، وأُطلق عليها اسم "ماما سامية"، واشتهرت بهذا الاسم عقب تقديمها برنامج الأطفال الشهير "عروستي"، الذي كان يعتمد على أسئلة موجهة للطفل، يحصل فيها الفائز على جائزة، وعرض البرنامج في الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات.

سلوى حجازي

ملامحها الطفولية أهلتها لتحصل على لقب "ماما سلوى"، فاستطاعت الإعلامية الراحلة سلوى حجازي أن تحقق شهرة واسعة من خلال برنامجها "عصافير الجنة" الذي عرض في الستينيات، وكان لها أسلوب مميز في تقديم هذه النوعية من البرامج.