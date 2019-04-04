محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أقيم العرض الأول من الموسم الأخير من المسلسل الشهير "Game of Thrones"، في قاعة "راديو سيتى" للموسيقى بمدينة نيويورك، فجر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك.
والتقط عدد كبير من نجوم العمل الصور التذكارية على السجادة الحمراء، واجتمع عدد كبير من الجماهير أمام القاعة.
وينتظر محبو مسلسل "Game of Thrones" بشغف طرح الموسم الثامن والأخير من المسلسل، وسط وعود من قبل الشركة المنتجة وطاقم عمل المسلسل بالعديد من المفاجآت، وحقق الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل والذي طرح منذ 3 أسابيع نجاحا كبيرا متخطيا الـ50 مليون مشاهدة، وسط توقعات بأن يحقق الموسم الثامن نسب مشاهدة ستتخطى جميع مواسمه السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو| 65 صورة من العرض الأول للجزء الثامن من "Game of Thrones" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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