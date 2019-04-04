الفنان المصري عمرو سعد يكشف عن هدية قدمها للنجم العالمي مايك تايسون وبكى بسببها

كشف الفنان المصري، عمرو سعد، أمس الأربعاء، عن هدية قدمها إلى النجم العالمي مايك تايسون، وبكى بسببها، أثناء تصويرهما فيلم “حملة فرعون”.

وقال “سعد” في منشور على حسابه الرسمي بانستقرام: “كان شخص طيب، وأسعدني وجوده في مصر ومعانا في الفيلم، وفي آخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت أخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له”.

وأضاف الفنان المصري: “لما قولت له دي مكتوب عليها قرآن، كان رد فعل مدهش لأنه دمع واتأثر وكان في منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكيها بعدين”.

هذا؛ ونشر عمر سعد، صورتين تجمعها بالنجم “تايسون” من كواليس تصوير فيلمه الجديد “حملة فرعون.