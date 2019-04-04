بالفيديو.. الفنانة صابرين: أنا مش محجبة ومستعدة أجسد دور فتاة ليل

فاجأت الفنانة المصرية المحجبة “صابرين” الجمهور بإعلان استعدادها لتجسيد ”فتاة الليل“ إذا عرض عليها هذا الدور.

وقالت صابرين، في مقابلة تلفزيونية في برنامج ”حفلة 11″، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، عبر فضائية ”ON E“، أنها لو تلقت عرضًا بتجسيد دور فتاة ليل ستقبله، لافتة إلى أن هذا الدور سيكون تحديًا لها؛ لأنها ستقدمه بشكلها وسنها الحاليين.

وأوضحت أن قبولها بهذا الدور ليس شرطًا أن تظهر فيه بملابس عارية، مشيرة إلى أنها قادرة على أدائه وصناعة مفرداته بعدة طرق دون ثغرات، بطريقة أحترم فيه نفسي ويحترمني الجمهور.

من جهة أخرى وصفت الفنانة المصرية، من يثيرون الجدل بسبب حجابها بالقول: ”دول فاضيين“، موجهًة لهم رسالة جاء فيها: ”اشغلوا أنفسكم بأنفسكم، صلوا أكتر، وادعولي من قلبكم لو بتحبوني، إن ربنا يهديني الطريق الأصلح“.

وواصلت رسالتها، لمنتقديها قائلًة: ”اللي هينزل معايا القبر يقولي ألبس إيه وملبسش إيه، أنا هنزل لوحدي، في أوروبا ناس بيلبسوا (كات) وأحسن مني مليون مرة، متبصوش للناس من مظهرهم الخارجي“.

وتابعت: ”في إحدى المرات ظهرت في برنامج وصرحت بأنني لست محجبة، وأرتدي باروكة، لأن هذا (الاستايل) يعجبني، فكانت ردود المنتقدين لي، بأن الإسلام مش ستايل“.