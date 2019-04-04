بالفيديو.. دموع تحسين: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

كشفت الفائزة بلقب ” ذا فويس ” العراقية دموع تحسين ، عن عدم استلامها لجائزة البرنامج الـ 100 ألف دولار ، كما أنها لم تشارك في أي حفلة ، مؤكده على تصريحاتها السابقة بأنها تتشرف بالعمل في الملاهي الليلية .

وقالت تحسين خلال إحدى المقابلات التليفزيونية ، ” والله العظيم أنني لم أستفد من البرنامج دولارًا واحدًا من أي شخص كان ” ، وأضافت: ” لم أحصل على المال ولم أشارك في الحفلات ولكن القادم أفضل بإذن الله ” .

وأكدت دموع أن تصريحاتها السابقة بأنها تتشرف بالعمل في الملاهي الليلية هي حقيقية، مبررة تلك التصريحات بالقول: ” ذلك حتى أستطيع أن أعيش وأعيّش أهلي بشرف؛ لأن ذلك واقع لا يمكن أن ننكره، فالحاجة للمادة تجبر الفتاة على الرقص حتى تستطيع أن تطعم أهلها ” .

وكشفت الفائزة بلقب أفضل صوت أن عدم مشاركتها في برنامج ” أرب آيدول ” كان بسبب أحلام، إذ قالت: ” أحلام كانت ضدي في أراب آيدول، وجعلت جميع أعضاء اللجنة يقفون ضدي بعد أن أشادوا بصوتي، وكانت أحلام ترجع السبب إلى عدم جاهزيتي، والغريب أنها كانت مصرّة على عدم أحقيتي بالتأهل، بعد ذلك دخلت في حالة نفسية بسبب أحلام ” .