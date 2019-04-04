أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في السعودية

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يقام الحفل الجمعة 12 أبريل، على أن يبدأ الدخول لمسرح الحفل ابتداء من الساعة الـ7 مساء. لمسرح الحفل ابتداء من الساعة الـ7 مساء. تم تقسيم سعر تذاكر الحفل إلى 3 فئات: الفئة الأولى 875 ريال سعودي مايعادل تقريبا 4375 جنيه مصري Advertisements الفئة الثانية 1475 ريال سعودي مايعادل تقريبا 7375 جنيه مصري الفئة الثالثة 1750 ريال سعودي مايعادل تقريبا 8750 جنيه مصري

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