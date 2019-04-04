بالفيديو.. كارمن سليمان تحتفل بعيد زاوجها الثاني

نشرت المطربة كارمن سليمان مقطع فيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". احتفلت "سليمان" وزوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد زواجهما الثاني، ونشرت فيديو يجمعهم، معلقة عليه قائلة:" كل سنة وأنت حياتي، بحبك قوي وربنا يقدرني على إني أسعدك أكتر وأكتر بحبك". قائلة:" كل سنة وأنت حياتي، بحبك قوي وربنا يقدرني على إني أسعدك أكتر وأكتر بحبك". Advertisements ويذكر أن قد طرحت كارمن، الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وهى من كلمات محمد فتحى، توزيع أسامة سامي، وألحان طارق شمس.

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