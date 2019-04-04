عاصي الحلاني يكسر حاجز المليون الأول بـ"شو بخاف عليكي"

حقق الفنان اللبناني عاصي الحلاني نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "شو بخاف عليكي"، حيث حصدت الكليب أول مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أول مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"في أول مارس الماضي. "شو بخاف عليكي" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، إخراج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في بداية فبراير بالمكسيك.

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