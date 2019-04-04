شاهد.. أنغام تحيي حفل عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية

نشرت النجمة أنغام بوسترا دعائيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يقام الحفل 28 أبريل على خشبة المسرح الكبير، الساعة 8 مساء، بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو، هاني فرحات.
يذكر أن "أنغام" أحيت حفلين مؤخرا بعد طرح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" الأول فى الكويت، والثاني بأحد الفنادق الكبرى فى الإسكندرية.
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