الليلة.. محمد عبده يطرح ألبومه الجديد يا غافية قومي

تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لطرح أجدد أعمال فنان العرب محمد عبده، اليوم الخميس. الألبوم يحمل اسم "يا غافية قومي"، وذلك حسبما أعلنت الشركة من خلال حسابها الرسمي على تويتر. يذكر أن آخر أعمال محمد عبده الفنية، كانت مشاركته في أوبريت "تدلل يا وطن" من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.

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