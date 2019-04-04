بعد نجاح ألبومه.. شارموفرز يحتفل بالألبوم في الإسكندرية

يحتفل الفريق الغنائي الشهير شارموفرز، بألبومه الجديد "انفصام" في حفل غنائي يجمعه وجمهور الإسكندرية. يقام الحفل يوم الأربعاء 17 أبريل، في مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى. الإسكندرية بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى. Advertisements تم تقسيم قيمة تذاكر الحفل إلى فئتين: الفئة الأولى 75 جنيهًا، والثانية 100 جنيه. يذكر أن شارموفرز يستعد لحفله الغنائي مع الفنان عزيز مرقة، وذلك يوم السبت المقبل في مول مصر ضمن أكبر حفل يجمع مختلف فرق الأندر جراوند.

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