"كان لك معايا" لـ كايروكي تكسر حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "كان لك معايا" لفريق "كايروكي" نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"كان لك معايا" كلمات أمير عيد، ألحان وتوزيع كايروكي، والأغنية ضمن ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه مؤخرا.

يذكر أن الألبوم يحمل 8 أغانٍ، وهم بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة، ما عاد صغيرا، أنا الصوت.