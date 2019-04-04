حققت أغنية "كان لك معايا" لفريق "كايروكي" نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"كان لك معايا" كلمات أمير عيد، ألحان وتوزيع كايروكي، والأغنية ضمن ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه مؤخرا.
يذكر أن الألبوم يحمل 8 أغانٍ، وهم بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة، ما عاد صغيرا، أنا الصوت.
كانت هذه تفاصيل خبر "كان لك معايا" لـ كايروكي تكسر حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.