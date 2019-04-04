الليلة.. بوسي تحيي حفلًا غنائيًا في الجامعة البريطانية

أعلنت الفنانة بوسي عن حفلها الغنائي الجديد، والذي يقام الليلة، في الجامعة البريطانية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الموقع والفيديوهات "انستجرام". تبادل الموقع والفيديوهات "انستجرام". يذكر ان بوسي أحييت آخر حفلاتها الغنائية في بورسعيد بمناسبة افتاح مشروع معماري جديد، بمشاركة الفنان محمد حماقي.

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