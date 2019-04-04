شاهد.. نيشان يوجه رسالة جديدة لجمهوره على "إنستجرام"

نشر الإعلامي نيشان صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "نيشان" على الصورة قائلا: "كلّ ما يَكتُبهُ الله

Advertisements

لي ألطَف مِمَّا أشاء، أنا أشاء، وأنتَ تَشاء، والله يَفعل ما يَشاء.. لتكن مشيئتك".

ويذكر أن آخر أعمال "نيشان"،

برنامج "أنا هيك"، إخراج وليد نصيف، تأليف نيشان، إشراف على الإعداد طوني سمعان.