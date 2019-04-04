شاهد.. نيشان يوجه رسالة جديدة لجمهوره على "إنستجرام"

نشر الإعلامي نيشان صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق "نيشان" على الصورة قائلا: "كلّ ما يَكتُبهُ الله
ويذكر أن آخر أعمال "نيشان"،
برنامج "أنا هيك"، إخراج وليد نصيف، تأليف نيشان، إشراف على الإعداد طوني سمعان.
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