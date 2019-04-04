بالصور: ستيفاني صليبا بلوك جديد وهكذا ستظهر في رمضان 2019

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بعد أن اعتمدت أكثر من لوك في السنوات الماضية، استقرّت الممثّلة ستيفاني صليبا على الشعر البنّي القصير، الذي ستظهر به في مسلسل "دقيقة صمت".
المسلسل سيجمعها بالممثل عابد فهد، وسيعرض في شهر رمضان المبارك، للكاتب السوري سامر رضوان والمخرج شوقي الماجري.
ستيفاني تجسّد شخصية جديدة لم يسبق لها أن لعبتها من قبل، وقد رفضت الكشف عن أية تفاصيل في المسلسل بطلب من الشركة المنتجة، نافية ما يشاع عن أن عابد فهد سيقوم بتعنيفها ضمن أحداث المسلسل.
بالعودة إلى لوك ستيفاني، فقد بدت أصغر سناً بشعرها البنّي القصير، بعد ان اعتمدت الشعر الطويل خلال السنوات الماضية.
فما رأيكم بلوك ستيفاني الجديد؟
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