جزء ثانٍ من "ما فيّي" لـفاليري أبو شقرا ومعتصم نهار يثير الانتقادات

لم تنته أحداث مُسلسل "ما فيّي" من بطولة ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا والممثل السوري مُعتصم النهار مع عرض الحلقة الأخيرة عبر شاشتي الـ"Mtv" اللبنانيّة وقناة "أبو ظبي". فقد أعلنت شركة "صبّاح أخوان" المنتجة للعمل، من خلال شارة الحلقة الأخيرة عن إعداد جزء ثانٍ منه.

وكانت شركة "صبّاح أخوان" قد بدأت بالتحضير للجزء الثاني من المُسلسل بسريّة تامّة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن إجتمع المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتجة بالمُخرجة رشا شربتجي والكاتبة كلوديا مرشليان ووضعوا الخطوط الأساسيّة لإستكمال المشروع، على أن يُعرض في أوائل عام 2020.

سينضمّ لنجوم العمل في الجزء الثاني عدد من الأسماء البارزة في عالم الدراما والذين ستُعلن الشركة عن أسمائهم خلال الفترة المُقبلة.

وقد أثار هذا الإعلان الكثير من الانتقادات، خصوصاً أنّ أحداث المسلسل شهد تطويلاً غير مبرّر بالأحداث، حتى أنّ ثمّة حلقات كانت خالية من أي حدث، وكان بإمكان أي مشاهد أن يقاطع المسلسل حلقات ويعود ويكمل من حيث انتهى ولا يشعر أن ثمّة أحداثاً فاتته.

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