بعد أن اتهمه بالغرور.. محمد رمضان يرد على شادي سرور

بعد أن هاجم شادي سرور الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية واتهمه بالغرور والتكبر، وانتقد الكثير من ممارساته التي تسبب استفزاز الكثيرين من جمهور الفن، خرج الفنان محمد رمضان للرد على شادي سرور، وشارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمنشور له قال من خلاله: «الحمد لله، ثم شكرًا جمهوري الغالي، اسمي «محمد رمضان» على تريند Youtube الأول والتاني والتالت، القمر والأسطورة وأقوى حفلة في مصر»، وقام بمشاركة جمهوره أغنية الأسطورة التي أطلقها شادي سرور للهجوم عليه وجاءت ضمن قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب، وفضل رمضان الرد على سرور بهذه الطريقة.

يشار إلى أن رمضان اسمه متصدر الترتيب الأول والثاني والثالث، وهذا ما أغضب شادي سرور بسبب وجوده في المرتبة الثانية بأغنيته الجديدة الأسطورة التي ينتقد من خلالها محمد رمضان أيضًا، والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة للغاية خلال ساعات قيلة.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان يستكمل حاليًا تصوير مشاهد مسلسله الجديد «زلزال»، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل بجانب كوكبة من نجوم الدراما المصرية، ومن بينهم النجمة حلا شيحة التي قررت العودة للتمثيل من خلال بوابة محمد رمضان في المارثون الرمضاني المقبل، وأيضًا يشارك في العمل نسرين أمين وسعيد الصالح وسلوى عثمان وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.