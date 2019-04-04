لماذا قالت سيرين عبد النور لزوجها: «الله لا يوفقك»؟

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع مصور من برنامج «Carpool Karaokea بالعربي».

حيث ظهرت سيرين في المقطع وهي تتحدث مع زوجها في الهاتف وتسأله عن المكان الذي ستقضي به عيد زواجها الثلاثين؛ ليرد عليها زوجها قائلاً: «بمأوى للعجزة»؛ لترد عليه قائلة في حالة من الكوميديا: «الله لا يوفقك»، وبعدها تطرح عدة احتمالات لزوجها؛ ليرد عليها قائلاً، إنه من الآن سيلحق للحجز على القمر ليقضي عيد زواجهما هناك، وأنهى مقدم البرنامج المكالمة وهو في حالة ضحك هيستيري على ما ردداه خلال المكالمة.

الجدير بالذكر، أن سيرين عبدالنور تقوم حالياً بتصوير مشاهدها في مسلسل «الهيبة الحصاد»، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، بجانب منى واصف، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وتأليف باسم السلكا، وحققت أجزاؤه الماضية الكثير من النجاحات الكبيرة.

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وتقضي سيرين عبدالنور أغلب أوقات فراغها حالياً مع نجلها كريستيانو، الذي احتفلت بعيد ميلاده الأول منذ أيام، والذي تحرص دائماً على التقاط عدد من الصور التذكارية معه، وأيضاً تقوم بتصوير عدد من مقاطع الفيديو معه، وتكشف عن الكثير من الممارسات التي يقوم بها.

شاهدي الفيديو :



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