أشرف عبد الباقي يتبرع بإيردات مسرحيته الجديدة لصالح معهد الأورام

زار الفنان أشرف عبدالباقي صباح اليوم الثلاثاء معهد الأورام بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جولة فرقته الجديدة والتي تقدم «مسرحية كلها غلط جريما في المعادي»، بمسرح جامعة أسيوط بدأ من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلة.

فيما قرر عبدالباقي التبرع بإيرادات المسرحية خلال فترة عرضها بالمحافظة إلى معهد الأورام بأسيوط.

مسرحية كلها غلط «the play that gose wrong» هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليفHenry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما في المعادي... مسرحية كلها غلط» بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.