بيانات الإنترنت تكذّب هالة صدقي: "حسابك لم يُسرق"

تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ لمباحث الإنترنت بعد الفيديو الفاضح الذي نشر عبر حسابها بموقع الصور والفيدوهات الشهير «إنستجرام»، والذي أكدت بعده أن حسابها قد تمت سرقته من مجهول، والذي قام بتقليد صوتها في فيديو ونشره عبر حسابها.

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وجاء رد مباحث الإنترنت صادماً لهالة؛ حيث أكدوا أن حسابها لم يهكر أو يتم السطو عليه؛ حيث إن الحركات التي تم اجراؤها عبر الحساب طبيعية ومن نفس المنطقة التي تتواجد بها هالة صدقي دائماً؛ مما يؤكد أن الذي قام بنشر الفيديو، هي هالة صدقي وليس أحد غيرها.

الغريب في الأمر، أن هالة صدقي مازالت حتى الآن لديها الإصرار على أن الفيديو الفاضح، قد تم نشره من أحد المجهولين الذين يتربصون بها، وهذا ما وضع البعض في حيرة تجاه أزمتها.