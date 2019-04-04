ماجدة الرومي تخصص إيراد حفلها في مصر لمساعدة المحتاجين

بمناسبة افتتاح المسرح المفتوح الجديد، تقيم كايرو فستيفال سيتي حفلاً للفنانة ماجدة الرومي، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 أبريل (نيسان)، والذي من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور الذي يتوق لسماع سحر كلماتها التي يعشقها جمهورها من المصريين.

وتحيي الفنانة ماجدة الرومي الحفل بباقة من أروع أعمالها الغنائية التي اشتهرت بها ليس في مصر فقط، ولكن في الوطن العربي وكتبت اسمها بأحرف من النور في تاريخ الغناء العربي.

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ومن المقرر أن تخصص قيمة تذاكر الحفل لصالح جمعية «راعي مصر»، التي تستهدف مساعدة الأسر الأشد احتياجًا وبناء منازلهم، كما تشارك الجمعية في حملة «فرح» لكساء الأطفال، وشاركت أيضًا في افتتاح أول مستشفى متنقل بالأقصر لعلاج مرضى الفقراء بالمجان.

يذكر أن الرومي وصلت مصر منذ عدة أيام وقامت بعمل عدد من الجولات الخيرية والتُقِطت لها بعض الصور التي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بدورها الخيري وإحساسها كفنانة بالمسؤولية المجتمعية وطالبوا عددًا كبيرًا من نجوم العرب بالاقتداء بها.