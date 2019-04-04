فلاديمير بوتين يوقع على أول سيارة مرسيدس من فئتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصنعا لتجميع السيارات للعملاق الألماني “دايملر بنز”، في ضواحي العاصمة موسكو، والذي يخطط لإنتاج سيارات “مرسيدس بنز” من طراز E في المرحلة الأولى.

بوتين حضر مراسم تدشين أول مصنع لمجموعة سيارات “دايملر بنز” الألمانية في روسيا، وتعرف خلال زيارته على خط الإنتاج، الذي تم تثبيته على مبدأ “التجميع المرن بالكامل”، وسيتم استخدام تقنية تصنيع مميزة في المصنع تسمح بإنتاج متزامن للسيارات في عدة منصات.

وكإشارة على انطلاق المصنع وضع الرئيس الروسي توقيعه على أول سيارة ينتجها المصنع والذي يقدر إنتاجه بنحو 25 ألف سيارة سنويا، وسيوفر عند تشغيله بشكل كامل ألف فرصة عمل، حيث بلغ كادر المصنع الجديد بحلول نهاية مارس 500 شخص.

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المصنع سينتج في المرحلة الأولى سيارات من فئة E، على أن ينتج فيما بعد سيارات دفع رباعي من فئة GLE وGLC وGLS.

الرئيس فلاديمير بوتين كان قد وصل إلى مصنع سيارات “مرسيدس بنز” على متن ليموزين “آوروس” التابعة للرئاسة الروسية والتي ظهرت لأول مرة في مايو الماضي خلال حفل تنصيب بوتين لولاية رئاسية جديدة.

يشار إلى أن سيارة الرئاسة الروسية “أوروس” تم تصميمها خصيصاً للرئيس بوتين وأصبحت موضع اهتمام لوسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، وهي من تصميم شركة “نامي” الروسية.