شاهد .. ياسمين عبدالعزيز بدون مكياج بكواليس "الملكة"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة سوداء اللون وظهرت ملامحها الرقيقة بدون مكياج فى احدث صور لها عبر حسابها الرسمى بـ" إنستجرام".

نشرت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "الملكة" المقرر عرضة فى رمضان المقبل وهى تحتسى القهوه.

وكتبت على الصور: "صباح الياسمين".

يذكر ان ياسمين انفصلت مؤخرأ عن زوجها محمد حلاوة عقب قيامة بالزواج من فنانة أخرى وتظهر ياسمين فى مسلسل "الملكة" في شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، ومتزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت "وتدور الاحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق

ويشاركها البطولة: يوسف عثمان، و هاجر الشرنوبي، و إسماعيل شرف، وعواطف حلمي، ومصطفى حشيش ، واحمد العوضى، ومن ﺇﺧﺮاﺝ: حسام علي.