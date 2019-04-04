بالصور.. ليلى طاهر: أحلم بتقديم شخصية شجرة الدر

قالت الفنانة المصرية ليلى طاهر إنها تحلم بتقديم شخصية شجرة الدر في عمل فني، لأنها امرأة قوية، ومن الشخصيات التي لم يتم التركيز عليها في الماضي.

وذكرت أنها شعرت بالخوف عندما عرض عليها فيلم "الأيدي الناعمة"، الذي شاركت فيه مع الفنان أحمد مظهر، وأرجعت شعورها بالخوف إلى أنها ستؤدي دورا أمام عمالقة التمثيل وقتها.

وأضافت الفنانة القديرة، خلال ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب، أنها قررت الذهاب لمخرج الفيلم محمود ذو الفقار، الذي شجعها على التمثيل بالفيلم الذي وصفته بالعمل المميز.

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وذكرت الفنانة عن عملها كمذيعة بالتلفزيون، أن المذيعات في ذلك الوقت كن قليلات، وكان هناك اقترح بأن يتم الاستعانة بممثلة شابة، وبعد نجاح التجربة طلب منها أن تكون موظفة بالتلفزيون ولكنها رفضت، وأوضحت سبب الرفض: "لأني ممثلة وسوف أظل كذلك".



ولفتت إلى أن هناك خطأ شائعا يتعلق بأن بدايتها كانت كمذيعة، لافتة إلى أنها بدأت كممثلة في مسرح المدرسة، وبعدها دخلت إلى عالم السينما، ثم التلفزيون.



وأوضحت ليلى أن اسمها الحقيقي شرويت مصطفى فهمي، وأن المنتج رمسيس نجيب اقترح اسمين لها اختارت منهما ليلى طاهر، وهو اسم مأخوذ من فيلم للروائي المصري يوسف السباعي.



وحول أسباب انقطاعها عن المسرح، أكدت الفنانة أنها عاشقة له، وأنها لعبت أدوارا مسرحية عندما وجدت فرصة للالتحاق بمسرح التلفزيون، لافتة إلى أنها قدمت العديد من الشخصيات المهمة على المسرح، منها شخصية "أوفيليا" في مسرحية "عطيل" أمام الفنان حمدي غيث.



يذكر أن العديد من الفنانين حضروا الندوة منهم: سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، وسميرة عبدالعزيز، ومديحة حمدي وسميرة محسن، وأحمد عبدالعزيز، وجمال عبدالناصر.