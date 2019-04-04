ملكة انجلترا تثير الاحتقان بين هاري وويليام بعد اتخاذها هذا القرار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرار يبدو محبطاً بعض الشيء أثارت بسببه ملكة انجلترا حفيظة حفيدها هاري وزوجته ميغان ماركل، بعدما حظرت على ميغان ارتداء المجوهرات التي سبق للأميرة الراحلة ديانا أن ارتدتها، وسماحها في نفس الوقت لسلفتها، كيت ميدلتون، بارتداء نفس القطع!

وكشفت بهذا الخصوص مصادر مقربة من العائلة الملكية أن ذلك القرار أسفر في واقع الأمر عن تزايد حدة التوتر بين ميغان وكبار أفراد العائلة وأدى لإزعاج ومضايقة هاري.

وأضافت تلك المصادر، وفق ما نقلته عنها صحيفة ذا صن، أن الملكة أخبرت الأمير ويليام شخصياً بقرارها منع ميغان من ارتداء أي مجوهرات من التشكيلة الملكية، لتتسبب بذلك في زيادة حدة أجواء التوتر بينه وبين شقيقه هاري.

وقالت المصادر إن الملكة كانت تعطي بصدر رحب قطعاً من المجوهرات الملكية للراحلة ديانا وهو ما تفعله الآن كذلك مع كيت، لكنها تبدي بعض التحفظ تجاه ميغان بسبب بعض تصرفاتها.

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وقال مصدر مقرب من العائلة "هذا الموقف المفاجئ يدور فيما وراء الكواليس على مدار الشهور القليلة الماضية وقد تسبب في حدوث بعض التوتر والإزعاج، خاصة لهاري".

وربما كان لبعض التصرفات أو السلوكيات التي صدرت عن ميغان، حتى قبل زواجها من هاري، دور في اتخاذ موقف منها بهذا الشكل داخل قصر باكينغهام.

ولم ترضى الملكة نفسها عن بعض من مطالب ميغان، لاسيما وأنها فرد جديد بالعائلة، ولهذا صدر قرار بمنعها من ارتداء مجوهرات التشكيلة الملكية".