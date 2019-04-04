كيم كارداشيان تستعد لإقامة حفل الـ"بيبي شاور" لابنها المرتقب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان عن خططها لحفل استقبال مولودها الرابع عن طريق أم بديلة.

وتحرص كارداشيان على أن تأخذ الأمر بسهولة مع احتفالاتها قبل الولادة هذا العام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع: "هذا العام، لأني أشعر بالخوف الشديد، أريد فقط حفلاً بسيطًا يتم فيه تقديم الكانابيديول (CBD) وجلسات المساج والتدليك، وأريد أن أفعل مثل حفل الشاي مع البلورات، وسوف نتناول مشروبًا في الحفل".

وأضافت أن جلسات المساج ستكون للجميع من أجل التأمل والهدوء قبل حفل الـ"بيبي شاور".

يعتبر الكانابيديول (CBD) مستخلص الماريجوانا غير المسكر، والذي تعزى إليه المساعدة في علاج المشاكل مثل نوبات الصرع، والقلق من الالتهاب، إلى الأرق، اكتسبت هذه المادة شعبية كبيرة منذ أن تمت المصادقة على الماريجوانا في بعض الولايات بما في ذلك كاليفورنيا.

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كانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان كشفت خلال لقائها التلفزيوني في برنامج Jimmy Kimmel Live عن اعتزامها تسمية الطفل المرتقب "روب" وذلك إكرامًا لأخيها الذي يصغرها سنًّا.

يُذكر أن كارداشيان بعد ولادة طفلتها شيكاغو منذ 14 شهرًا، قالت: إن حفل البيبي شاور كان وسيلة جيدة لتعريف الأطفال الآخرين بأخيهم أو أختهم الجديدة.