حجازي متقال يعلّق على لباسه الصعيدي في أعماله.. ويغنّي لكاميرا "فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال المطرب المصري الشعبي الشهير، حجازي متقال: إنّ ظهوره بالزي الصعيدي أصبح مألوفًا لدى الجمهور، لافتًا إلى أنّه لا يلجأ للتغيير إلا نادرًا، بحسب الحاجة الدرامية أو الإخراجية.

وأضاف متقال لـ "فوشيا" أنّه يُجري تحضيرًا لفيديو كليب حاليًا، سيتم طرحه في الصيف المقبل، مع أغنية جديدة لشهر رمضان المقبل.

وأوضح الفنان الشعبي أن التصوير الغنائي يسيطر على أغلب وقته خلال الفترة الحالية؛ وهو ما يبعده عن العمل الدرامي أو السينمائي.

وفي نهاية اللقاء قدّم حجازي متقال لجمهور "فوشيا" أغنية "بتنادي تاني ليه" الذي قدمها في فيديو كليب سابقًا.