الحلفاوي مطالبا بـ"تقليل التحفيل": الدوري سيحسم في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طالب الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوري الأهلي والزمالك بتقليل حدة التحفيل، لأن تصدر كل منهما لبطولة الدوري، خلال المباريات المقبلة عابرة.

وأضاف الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، أنه في ظل جدول مباريات شهر أبريل الحالي للفريقين، ستتكر مسألة تبادل الصدارة، التي جرت اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن حسم البطولة سيؤجل غالبا إلى المواجهة الأخيرة، مضيفا: "لن تحسم قبلها إلا بتعثر طرف مرتين متتاليتين".

يذكر أن الزمالك استعاد صدارة الدوري بعد فوزه على سموحة أمس بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الدوري العام المصري.

