شاهد.. أحدث جلسة تصوير للديفا سميرة سعيد

نشرت "الديفا" سميرة سعيد، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة

"تويتر"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وظهرت "الديفا" بهذه الإطلالة خلال استضافتها من قبل أعضاء أندية الليونز في ندوة خاصة عن أبرز المحطات في مشوار حياتها، وذلك داخل أحد فنادق مصر الجديدة.

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