اليوم.. رامي عياش يطرح "ساعة الغروب"

يستعد المطرب اللبناني، رامي عياش، لطرح أغنيته الجديدة "ساعة الغروب" مساء، اليوم الخميس، عبر قناته على "يوتيوب".
وكتب "عياش" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "على الغروب 6 المسا اسمعوا أغنية
يذكر أن "عياش"، طرح مؤخرا أغنية "لو أحلامي" كلمات سما، وألحان جان ماري رياشي.
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