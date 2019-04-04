كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2019 12:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من إحدى المناسبات التي حضرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأظهر الفيديو موقف جمع موديل عربية شهيرة بالوفد المصاحب لحاكم دبي. وظهرت الموديل العراقية شمس تقف أمام الوفد الذي يضم الشيخ محمد بن راشد وحراسه ومعاونيه ليفاجئها أحد الحراس بإبعادها عن المكان الذي تقف فيه حتى يمر الشيخ محمد بن راشد.

يشار إلى أن المقطع لم يظهر وجه الموديل ولكن أكد مغردون أنها الموديل العراقية شمس.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعل حارس شخصي لموديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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