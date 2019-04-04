نجوم الفن في ندوة جورج سيدهم ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيمت الندوة الخاصة بالفنان جورج سيدهم، حامل اسم الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدارها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وشهدت الندوة حضور المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنان حسن منصور، والفنان جمال عبدالناصر، وعدد من النقاد العرب.

بدأت الندوة بكلمة الدكتور أشرف زكي، الذي استعرض عدة مراحل في مسيرة الفنان جورج سيدهم، والتي بدأت بدراسته في كلية الزراعة، ثم تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وعمله مع الفنان سمير غانم بعد وفاة الضيف أحمد، والعمل على مسرح الهوسابير، ثم دخوله مرحلة المرض.

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ثم تحدث عمرو دوارة عن عدد من الأعمال التي قدمها جورج بمفرده منها: “المصيدة” علي المسرح الحديث إخراج سعد أردش، وتابع: “كان جورج إنسان ذكي، فبعد وفاة الضيف أحمد، حاولوا ضم عضو جديد للفرقة للمحافظة على كلمة ثلاثي، لكن الأمر لم ينجح، ففضلوا البقاء على وجودهم معا كثنائي، واختار جورج حينها لعب الأدوار الإنسانية البعيدة عن الكوميديا، في الوقت الذي كان سمير غانم يضحك الجمهور وحده، ليثبت سيدهم أنه ليس مهرج يضحك الجمهور فقط بل يستطيع التمثيل أيضا”.

وقال إبراهيم الحسيني: “الزمن اختلف بسبب وسائل الاتصال، وعدم السيطرة على وسائل الإعلام، وغيرها، فنجد أن عدد المسرحيات التي كانت تقدم في الستينيات أكثر بكثير مما يقدم الآن برغم من الزيادة السكانية الموجودة الآن، فالزمن تغير”.

وأضاف: “جورج سيدهم وجيله كانوا يهتموا بالضحك المحترم، فلا تجد وجود كوميديا على قزم أو ما يشبه ذلك، فجزئية الإنسان كانت طاغية لديه، ولم يكن لديه مانع في تقديم البطل الثاني برغم نجوميته فهو إنسان متصالح مع نفسه وكذلك زوجته التي لم تتأخر في مساعدة إدارة المهرجان بمنحنا كل المعلومات اللازمة عن كتابة الكتاب الخاص به، بجانب إهدائنا ٢٥٠ نسخة من كتاب آخر كان مكتوبا عنه”.