ندوة ليلى طاهر ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، ندوة للفنانة المصرية ليلى طاهر، والتي تم تكريمها في الدورة الرابعة للمهرجان، وأدار الندوة الفنان جمال عبدالناصر.

الندوة حضرها عدد من الفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنانة سميرة محسن، والفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان جمال عبدالناصر، والفنان محسن منصور، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان.

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الفنانة ليلي طاهر، قالت، خلال الندوة، إنها خاضت تجربة الإنتاج الفني من خلال المسرح والتليفزيون، حيث أنتجت عملين مسرحيين، و4 مسلسلات تليفزيونية، مؤكدة أن هذه التجربة تسببت لها في خسارة مادية كبيرة، حيث أنها لم تكن لديها الخبرة الكافية في هذا المجال فتم استغلالها.

وعن بداياتها الفنية، قالت إن تقديمها لمسرحية هاملت علي خشبة المسرح القومي كانت محطة هامة جدا بالنسبة لها، خاصة لوقوفها أمام الفنان الكبير حمدي غيث في هذا العرض، ومن بعده بدأت العمل في السينما ثم في التليفزيون.

الفنانة المصرية أضافت أنها خاضت في بدايتها تجربة تقديم البرامج في التليفزيون المصري، مؤكدة أنها حققت نجاحا كبيرا، لدرجة ان التليفزيون عرض عليها التعيين لتكون موظفة في التليفزيون، ولكنها رفضت وفضلت ان تستمر في مجال التمثيل.