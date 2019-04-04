نجوم الفن والإعلام والثقافة يشاركون في أمسية الشاعر أحمد تيمور بالأوبرا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.مجدى صابر، أمسية للشاعر الكبير د.أحمد تيمور، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وكان علي رأس الحاضرين الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، واللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية السابق، والدكتورة عبير عصام، والإعلامي الكبير حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، والفنان فتوح أحمد، والفنان سامح الصريطي، والفنان أركان فؤاد.

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يذكر أن “تيمور” تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية٬ ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، يعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر، شارك في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية.

وصدر له دواوين شعرية منها٬ ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع، والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.