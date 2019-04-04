حضور جماهيري كبير في افتتاح عروض مسرحية «كلها غلط» لأشرف عبدالباقي بأسيوط.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتح النجم أشرف عبدالباقي، مساء الأربعاء 3 إبريل، أولى أيام عروض فرقته الجديدة التي تقدم “مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي” ، وذلك على مسرح جامعة أسيوط، والتي ستستمر حتى الجمعة المقبلة 5 ابريل.

وحرص عدد من قيادات جامعة أسيوط على حضور افتتاح العرض المسرحي وتقديم التهاني للنجم أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة لما يقدموه من نجاحات سواء بالقاهرة أو في محافظات مصر ، وذلك في حضور جماهيري كبير تعدي 1000 متفرج.

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وتعد زيارة أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة لمحافظة أسيوط هي الزيارة الثانية لمحافظات صعيد مصر، بعد نجاح العروض في محافظة المنيا خلال الفترة من 27 وحتى 31 مارس الماضي.

ومسرحية كلها غلط “the play that gose wrong” هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

ومسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.