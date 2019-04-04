هدية عمرو سعد تبكي مايك تايسون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري عمرو سعد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له مع نجم الأكشن مايك تايسون.

عمرو سعد، علق على الصورة قائلًا: “كان شخص طيب وأسعدني وجودة في مصر ومعانا في الفيلم وفي أخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت اخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له”.

وأضاف: “ولما قولت له دي مكتوب عليها قرآن كان رد فعل مدهش لأنه دمع وأتأثر وكان قي منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكليها بعدين، مايك تايسون”.

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«حملة فرعون»، يشارك فى بطولة الفيلم أيضا أحمد سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، كما يشارك فيه الملاكم العالمي مايكل تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب “يحيى” الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.​

من ناحية أخرى ينتظر الفنان المصري حاليا عرض مسلسله الجديد «بركة» في شهر رمضان، وذلك بعد تأجيله العام الماضي، حيث كان يرجو عمرو عرضه في شهر رمضان الكريم، ويشارك ببطولته الفنانة هالة صدقي.