ميدو عادل ضيف شرف فى «طلقة حظ» مع مصطفى خاطر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يشارك الفنان ميدو عادل فى أحداث مسلسل “طلقة حظ”، لنجم مسرح مصر مصطفى خاطر، والذي من المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، حيث يجسد ميدو شخصية “وكيل نيابة” يحقق فى إحدى القضايا خلال أحداث العمل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، ويأتي ذلك بعد مشاركته فى مسلسل “أبو العروسة”.
وكان ميدو عادل قد صور مشهدا واحداً خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يصور باقى مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنه يظهر كضيف شرف فى المسلسل.
وفي نفس السياق يواصل مخرج العمل أحمد خالد أمين تصوير المسلسل، حيث قطع شوطا كبيرا فى التصوير خلال الفترة الماضية، وانتهى من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، ويعمل حاليا على مونتاج ومكساج الحلقات التى صورها الفترة الماضية ، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.
ويشارك في بطولة مسلسل “طلقة حظ”، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجى”.
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