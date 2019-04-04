عمرو يوسف يكشف عن حلم طفولته الذى لم يتحقق لهذا السبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشف الفنان عمرو يوسف عن حلمة أيام الطفولة ورغبته فى العمل كطيار، كما قام الفنان بدعم لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب.

ونشر عمرو صورة له على صفحتة الرسمية بـ"انستجرام"، وهو يمسك بطائرة لعبة وعلق عليها قائلاً : "كان نفسى أطلع طيار، بس نظرى ضعيف .. 18,000 طفل فى مصر بيتولدوا كل سنة بعيب خلقى في القلب من حقهم يعيشوا طفولة يحكوا عنها بإبتسامة".

وقد رزق مؤخراَ بطفلة من زوجتة الفنانة كندا علوش، ويقوم حاليا بتصوير الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق"، ويشاركه البطولة كل من الفنان أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح.