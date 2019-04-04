شاهد .. نانسي عجرم تخفي عينيها من شدة التعب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالرغم من قيام المطربة البنانية نانسي عجرم بإخفاء عينيها فى أحدث صورة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ "إنستجرام" الا ان متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي تغزلوا فى جمالها ورقتها .

حيث نشرت نانسي صورة لها على إنستجرام وكتب باللغة الانجليزية فيما معناه: "تعانين من التعب بسبب مشاكل في النوم، اخف عينيكي في الصور، أفتقدكم جميعاَ"، مع إيموشن القلب.

يذكر ان نانسي مغنية لبنانية حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تبلغ من العمر 35 سنة متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008ولديهما ثلاث بنات امبرهم إيلا واوسطهم ميلا وليا الصغرى التى وصلت للدنيا منذ شهر.