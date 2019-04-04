لمحبي النجم نيكولا معوّض.. إقرأوا هذا الخبر

اختير النجم اللبناني نيكولا معوض ليكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرّسميّة لِمهرجان اسكندريّة للأفلام القصيرة، الذي يُقام في الفترة الممتدة بين الثالث والثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري.

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وأعرب “معوّض” عن سعادته وحماسه لخوض هذه التجربة، معتبرًا أن المهرجانات السينمائية التي تستهدف الأفلام القصيرة والتسجيلية، دومًا ما تؤكد أن السينما مازالت بخير، ومن الجيد تحقيق التوازن بين الأفلام الجماهيرية والأفلام المستقلة. وفي منشور على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال معوّض: “سَعيد جدّاً لاختياري كَعضو في لجنة تحكيم المسابقة الرّسميّة لِمهرجان اسكندريّة للأفلام القصيرة“.

وكان معوّض قد شارك عام 2016 في بطولة فيلم قصير بعنوان “خلف الأنا” للمخرجين هشام عبد الخالق وسعد بن محمد، وحصل الفيلم حينها على جائزة لجنة التحكيم.

من جهة أخرى، يشارك نيكولا معوّض في مسلسل “الباشا”، من كتابة رازي وردة، إخراج عاطف كيوان، وإنتاج شركة “مروى غروب”، حيث يشارك في البطولة إلى جانب نخبة من نجوم التمثيل والفن بين لبنان وسوريا، أبرزهم رشيد عساف، أنور نور، رانيا عيسى، جهاد ياسمين، جيهان خماس، باميلا نون، لارا خوري، سهى قيقانو، محمود ماجد وغيرهم.