أنابيلا هلال توجه رسالة لكل من يشكك بكفاءتها.. فمن قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الإعلامية أنابيلا هلال بأن السوشال ميديا أصبحت تأخذ حيّزًا كبيرًا من حياتها اليومية، بعيدًا عن تقديم البرامج التلفزيونية، لافتة إلى أن مشاركتها بمواقع التواصل تعكس نشاطاتها وسفرها وحياتها الخاصة.

وأعربت "هلال" خلال لقائها مع "فوشيا" عن سعادتها عند مقارنتها مع أشخاص آخرين في نفس المجال، وتحديدًا إذا كانوا يتمتعون بخبرة طويلة، ولهم باع طويل في مجال الإعلام، نافية بأنها تنزعج من هذه المقارنات.

كما تحدث أنابيلا عن احتمالية موافقتها على تقديم برنامج "الرقص مع النجوم" الذي يعرض سنويا على قناة "الأم تي في"، موجهة رسالة في نفس الوقت إلى المشككين بكفاءتها .