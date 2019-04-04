صابرين: "ضرتي" علمتني الأدب.. وهذا سبب اعتزالي الفن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية صابرين، إنها قبلت أن تكون زوجة ثانية؛ لأن "ضرتها" غير مصرية، وجنسيتها سنغافورية أمريكية، وتعيش هناك، لافتًة إلى أنها حاليًا غير موجودة، وانفصلت عن زوجها.

وأشارت إلى أن زوجها طارق صادق، شخص محترم، أراد أن يخبر زوجته الثانية بزواجه منها، كي يترك لها الاختيار، مضيفًة: "هي شخصية محترمة وعلمتني الأدب".

وفي التفاصيل قالت: "ابني كان صغيرًا، وهي كانت هنا في مصر لفترة، وكانت تذاكر لابنها عمر، مع ابني نور، وهذا جعلهما غير مفتقديْن للأم في حياتهما"، لافتًة إلى أنها لا زالت صديقتها حتى الآن.

وعن علاقة الفن بالدين، وأن هذا سبب اعتزالها قالت: "عمري ما قلت الفن حرام"، متابعًة: "عائلتي كلها فنية، واعتزلت فترة لظروف شخصية".

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واختتمت: "حصل لي حاجة غريبة من النجاح، وبقيت خايفة من النجاح، ووصلت لمرحلة أنني لا أحب النجاح أوي، قعدت في البيت، ابني تعب أوي واتطلقت، تقريبًا دي عين".

وعن أعمالها الفنية الجديدة، أوضحت أنها ستشارك في المسلسل الكوميدي "فكرة بمليون جنيه"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري الشاب علي ربيع، مشيرة إلى أنها ستقدم دورًا كوميديًا.

وأعربت عن سعادتها عن مشاركة الفنان صلاح عبدالله، في المسلسل، والذي يأتي بعد طول غياب، موضحًة أن الجمهور سيراها بدور جديد ومختلف تمامًا عن الكوميدي الذي قدمته سابقًا.