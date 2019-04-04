نداء شرارة مفاجأة تامر عاشور

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: وصلت الفنانة الاردنية الشابة نداء شرارة إلى مصر قبل عدة أيام من أجل المشاركة في حفل إطلاق ألبوم الفنان تامر عاشور الجديد بعنوان "ايام" الذي طرحه في الأسواق مع نهاية الشهر الماضي.

وهي تُشكِّل بحضورها إحدى مفاجآت الحفل الذي سيُقام مساء اليوم الخميس حيث ستشاركه في الغناء على المسرح للمرةِ الأولى، وذلك بعد التعاون الذي جمع بينهمما.

يشار إلى أنها نداء تستغل تواجدها في القاهرة للاستماع لأغنيات جديدة تسعى لتقديمها خلال الفترة المقبلة. خاصةً وأنها طرحت أغنيتها "حبيتك بالثلاثة" منذ أسابيع، فيما تستعد لطلاق أغنيات أخرى قريباً. ومنها الخليجية بعنوان "شروط" التي انتهت من تسجيلها مؤخراً.