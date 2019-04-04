سميرة عبدالعزيز سعيدة بنجاح "خيبتنا"

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "بركة" بطولة النجم عمرو سعد مشيرة إلى أنها تواصل تصويره خلال الفترة الحالية وتقدم خلال السياق الدرامي لأحداثه شخصية جدة خاصة أنها تحب تقديم هذه النوعية من الأدوار جدا.

يشار إلى أن مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج طارق رفعت.

ومن ناحية أخري أعربت سميرة في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال الرائعة التي تلقتها عن مشاركتها في العرض المسرحي " خيبتنا"مع الفنان القدير محمد صبحي، والتي كانت تتمني العمل معه منذ فترة طويلة خاصة أن العمل معه تعتبره بمثابة إضافة كبيرة بالنسبة لها مؤكدة أن كواليس العمل مع صبحي من أروع ما يكون خاصة في ظل سيطرة النظام بشكل غير عادي على جميع المشاركين في العرض وكذلك الجمهور.

يشار إلي أن مسرحية"خيبتنا" كتبها وأخرجها محمد صبحي وهي بطولته بمشاركة فرقته المسرحية التي انضمت لها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويصمم الأزياء لها الفنان العالمي هاني البحيري، وديكور المهندس محمد الغرباوي، وإكسسوار سناء الكاشف، أما الموسيقى والألحان عاطف صبحي، والأشعار لعبد الله حسن.

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