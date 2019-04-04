إسلام إبراهيم سعيد بنجاح "طلعت روحي"

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته الغامرة بردود الفعل التي تلقّاها عن شخصية "تيسير" التي يُقدِّمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "طلعت روحي" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن رد فعل الناس سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فاجأه بشكل كبير، وكان مندهشا منها إذ إنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح للمسلسل وشخصية "تيسير".

وأعلن إسلام إبراهيم، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن شخصية "تيسير" مكتوبة بعناية شديدة من قِبل كل من السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي، وذلك في ظل احتوائها على بعد إنساني مهم جدا مخلوط بالكوميديا، مشيرا إلى أنها شخصية ليست سهلة وبخاصة أنها مزيج بين الكوميديا والجد والتراجيديا وعلى الممثل أن يستطيع أن يرسم الابتسامة على وجوة الجمهور في مواقف الكوميديا، وفي نفس الوقت قادر على كسب تفاعل وتعاطف المتفرّج معه في المواقف التراجيديا، وهنا تكمن الصعوبة في أن يجعل الجمهور يصدقه في كل مشاعره.

مسلسل "طلعت روحي" تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، ومن إخراج رامي رزق الله، بطولة إنجي وجدان، ونيكولا معوض، وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وهبة عبدالعزيز, ودور أحداثه بشأن فتاة تتعرض لحادث سير فتجد نفسها أصبحت في جسد فتاة أخرى مختلفة عنها تماما، ويجب عليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.

وأعلن إبراهيم أنه يواصل خلال الوقت الحالي تصوير مشاهده في مسلسل "ابن أصول" بطولة النجم حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويجسد إبراهيم خلال أحداث المسلسل شخصية "شريف" صديق بطل الحلقات حمادة هلال ومسؤول عن كل شغله، والذي يملك شركة ألماظ، والعمل يكتبه أحمد محمود أبوزيد ويخرجه محمد بكير، من إنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- إسلام إبراهيم يُعلن مُشاركته في سباق رمضان بـ"ابن أصول"

- إنجي وجدان تكشف سعادتها بردود أفعال "طلعت روحي"