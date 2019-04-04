للمرة الثانية خلال يومين.. "Game of Thrones" يدخل تريند تويتر مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دخل مسلسل الفانتازيا الشهير "Game of Thrones" قائمة الأكثر تغريدا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجددا، بعد انطلاق العرض الأول من الموسم الأخير للمسلسل، في قاعة "راديو سيتي" للموسيقى بمدينة نيويورك، فجر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

وكان دخل هاشتاج المسلسل قائمة الأكثر تغريدا في مصر قبل يومين، أيضا، بعد استضافة عدد من فريق عمل المسلسل منهم صوفي ترنر وميسي ويليامز بعدد من برامج التوك شو، إلى جانب طرح "HBO" الشركة المنتجة للمسلسل إعلان تشويقي جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وينتظر محبو مسلسل "Game of Thrones" بشغف طرح الموسم الثامن والأخير من المسلسل، وسط وعود من قبل الشركة المنتجة وطاقم عمل المسلسل بالعديد من المفاجآت، وحقق الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل والذي طرح منذ 3 أسابيع نجاحا كبيرا متخطيا الـ50 مليون مشاهدة، وسط توقعات بأن يحقق الموسم الثامن نسب مشاهدة ستتخطى جميع مواسمه السابقة.

