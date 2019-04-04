سعد الصغير مع حكيم: "تحياتي للمدرسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365 نشر الفنان سعد الصغير صورتين مع الفنان حكيم، عبر حسابه على "إنستجرام". وكتب الصغير تعليقا على الصورتين: "اخويا وحبيبي المحترم تحياتي للمدرسة حكيم عم الشعبي، الشعبي يكسب". يذكر أن الفنان سعد الصغير يحضر لأغنية جديدة باسم "أنا العريس"، كما أحيى مؤخرا عدة حفلات ناجحة.

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