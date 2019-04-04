درة ببالطو أسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية. ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، إذ ظهرت ببالطو أسود، وعلقت: "في أواخر الشتاء". يذكر أن درة تشارك في مسلسل "حرملك"، المقرر عرضه في رمضان القادم، والمسلسل بطولة جمال سليمان، باسل خياط، باسم ياخور، ومن إخراج تامر إسحاق.

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