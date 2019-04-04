بلاغ ضد رمضان وغضب من هالة وشيرين تنتظر قرار شاكر.. أزمات الفنانين عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يبدو أن أزمات الفنانين لا تنتهي؛ فبعد الفيديو الذي انتشر للفنانة هالة صدقي وهي تطلق ألفاظًا خارجة ضد فريق عمل مسلسل "بركة" الذي تشارك به، الأمر الذي نفته هالة صدقي، وقالت إن حسابها تم اختراقه، إلا أن مصادر من مسلسل "بركة" أبدت غضبها من الفنانة هالة صدقي ورفضها استكمال العمل معها، الأمر الذي استوجب تدخل الفنان عمرو سعد بطل العمل، الذي اعتذر بدوره عما بدر من الفنانة هالة صدقي.

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغًا إلى النائب العام ضد الفنانة هالة صدقي، بعد ظهور فيديو منسوب لها نُشر على صفحتها الرسمية عبر "إنستجرام"، وهي تسب العاملين معها بأنهم "رعاع وحثالة المجتمع".

وقال محفوظ، في البلاغ، إنه من الضروري خضوع ذلك الفيديو إلى خبير فني معتمد للبحث عن كونه بصوت المشكو في حقها من عدمه، وإن ثبتت صحته وأنه يمثل صوت الفنانة، فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و89 و89 مكرر، والمادة 102 و102 مكرر من قانون العقوبات؛ والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معًا.

أزمة محمد رمضان

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ولنقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين، لظهوره عاريًا على خشبة المسرح.

وقال صبري في بلاغه: "خرج علينا محمد رمضان بحفل غنائي وظهر على مسرح ساحة المنارة بالتجمع الخامس عاريًا لفقرات عديدة من الحفل وجميع من كانوا في الحفل شباب من المفترض أنهم خيرة الوطن ظلوا يتمايلون ويتراقصون على الأنغام الصاخبة والأغاني الهابطة"، متابعًا: "أكاد أجزم أن غالبيتهم كانوا غير مدركين لأفعالهم وكأن الرسالة التي يوصلها المبلغ ضده برقصه العاري هي اتباعهم لما يفعله في أمر لا يليق بفنان يتابعه الجماهير".

أزمة أنغام

علق الإعلامي محمد الباز على ظهور المطربة أنغام على أحد القنوات التلفزيونية التابعة لقطر، مطالبًا المطربة بإصدار بيان تعتذر فيه للمصريين على الظهور في قناة تعاديهم.

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وقال الباز، خلال تقديمه برنامج Powered By "90 دقيقة" والذي يُعرض عبر قناة "المحور"، إن أنغام حسب تصريحات زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كانت تشارك مروان خوري في برنامج بـ"أبو ظبي" وكان من المفتروض أن يذاع على قناة لبنانية، موضحًا أن "أنغام تعد برنامج مسابقات مع مروان وهنفترض إنها مكنتش تعرف، بس الإعلان ظهر بقاله كذا يوم، لازم تطلع تعتذر".

ووصف الباز ما فعلته أنغام بـ"الخطأ الكبير"، وأضاف أنه عقب التنويه عن إذاعة البرنامج على شاشة العربي التابعة لدولة قطر، لم تتبرأ أنغام من الواقعة ولم تُظهر انزعاجها من إذاعة برنامجها على قناة معادية لمصر، ولا تتوقف عن مهاجمتها، ووجه محمد الباز رسالة للفنانة أنغام قائلًا: "دي مش سياسة ده دور وطني، ولو أنت مجرد حنجرة وصوت بطلي.. الفنانين الحاليين لازم يكون عندهم حس وطني، مثل عبدالحليم لما غنى عدى النهار".

وأنهى محمد الباز حديثه قائلاً: "هعتبر إن أنغام لم تعرف حتى الآن، أنا أنتظر اعتذارها فور علمها"، وطالب الباز المحاميين بعدم اللجوء لرفع قضايا، قائلاً: "بلاش اللي قاعدين للسقطة واللقطة يكبروا الموضوع لإنه يحتاج لحوار لا بلاغ".

أزمة شيرين

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة شيرين عبدالوهاب تحقيقًا موسعًا أمام نقابة الموسيقيين أمام الفنان هاني شاكر، في واقعة إساءتها لمصر خلال حفل خاص لها في البحرين، وغابت شيرين عن التحقيقات الماضية وأرسلت المحامي الخاص بها، فأجلت النقابة التحقيقات لجلسة يوم 10 أبريل.

بعدها، أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا تعلق فيه على غيابها اليوم عن التحقيقات المقررة معها بنقابة المهن الموسيقية على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها الذي أقيم بالبحرين منتصف مارس الجاري.

وجاء في البيان: "تعرب الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تقديرها العميق لقبول المستشار نائب رئيس مجلس الدولة اعتذارها عن عدم الحضور بجلسة التحقيق التي كان مقررًا لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٧-٣-٢٠١٩، حيث شاءت ألا تحضر النقابة في غيبة النقيب الفنان هاني شاكر الذي يحيي حفلاً خارج مصر حاليًا، لأنها تحرص كل الحرص على أن تحتمي بنقابتها في حضوره".

وتابع البيان: "تؤكد الفنانة شيرين أنها حرصت على أن توفد محاميها ليبدي دفاعها المتمثل في بطلان قرار الإحالة لعدم صدوره من مجلس النقابة واستناده إلى أقوال مرسلة لعابر سبيل اعتمد على تسجيل لثوان معدودة من حفل غير مسجل وغير مذاع، أطلقه مصري يعمل في إذاعة تبث برامجها من تركيا وتسعى إلى المساس برموز الدولة المصرية والوقيعة بين أفراد الشعب المصري وحكامه، حيث فوجئت بأن هذا التسجيل للبرنامج المعادي متضمنًا المقطع سالف الذكر هو دليل إدانتها الوحيد، وتؤكد الفنانة أنها لم ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى مصر".

يذكر أن شيرين أرسلت محاميها الدكتور حسام لطفى، لحضور جلسة التحقيق التي انعقدت اليوم، وكان نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر قد أوقف الفنانة شيرين عن العمل وأحالها للتحقيق في واقعة الإساءة لمصر في حفل أقامته شيرين منتصف شهر مارس في البحرين، وقالت شيرين في الحفل: "أنا أتكلم هنا براحتي في مصر يسجنوني".