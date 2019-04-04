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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي مسلسل "طلعت روحي" على الهاشتاج الخاص بالمسلسل، بعد عرض الحلقة الأخيرة.
عرضت قناة "سي بي سي" عبر شاشتها وقناتها على "يوتيوب"، التي حققت أكثر من 50 ألف مشاهدة، خلال ساعات قليلة.
استطلعت إنجي وجدان بطلة المسلسل، التي تقدم شخصيتي "عاليا وداليدا" آراء متابعيها عبر حسابها على "تويتر"، حيث أوضح بعض المتابعين أنهم شاهدوه من قبل في عرضه المشفر على شبكة osn، وأثنى البعض على أدائها في أول بطولة لها.
وتحدث آخرون عن حزنهم من انتهاء المسلسل، مطالبين بجزء ثان. وقدم البعض التهنئة لها، وتمنوا لها التوفيق في الأعمال المقبلة.
ولم تخلو التعليقات من بعض الآراء السلبية، التي عبرت عن عدم الرضا عن المسلسل، وبعضهم أوضح أنه لم يشاهده من الأساس، لأن برومو الملسل لم يجذبه لمتابعته، فيما أبدى آخرون حزنهم بسبب ما تعرض له عمرو "أحمد فريد"، في الحلقة الأخيرة.
وأشاد أحد رواد "تويتر" بالمسلسل، إذ قال: "اللي مش متابع طلع روحي ومش متابع بكير الحلواني فايته كتير أوي".
بينما تحدث آخر عن جودة الممثل، قائلاً: "طلعت روحي مسلسل لايت فيه رسائل كتير.. كوميديا مُحترمة.. أهداف وتفاصيل كتير جميلة.. جميع الأبطال In cast مفيش مُمثل مش ف مكانه.. الحقيقة، أنا زعلان جدًا إن الممثل خلص.. شابوه للأستاذ رامي رزق الله الحقيقة".
وكتبت إحدى متابعات المسلسل: "بكير الحلواني دا من أحلى الشخصيات ف المسلسل ربنا يرزقنا بمدير فرفوش كدا".
يذكر أن المسلسل من بطولة إنجي وجدان، نيقولا معوض، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، دنيا ماهر. وهو عمل من تأليف "ورشة كتابة"، وإخراج رامي رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض "طلعت روحي".. إشادة بـ"مستر بكير وعاليا" ومطالبات بجزء ثانٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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